Il Catanzaro affronta oggi la partita in trasferta contro la Juve Stabia. La squadra calabrese si presenta con alcune assenze dovute a infortuni e squalifiche, che hanno ridotto le scelte disponibili per l’allenatore. La recente sfida contro il Modena ha richiesto uno sforzo importante, e questa partita rappresenta un’altra occasione per mettere alla prova le risorse a disposizione. La formazione sarà decisa nelle ultime ore di mercato.

Il Catanzaro affronta oggi la sfida fuori casa contro la Juve Stabia, impegnato in un delicato momento di gestione della rosa dopo il recente recupero disputato con il Modena. La sfida, programmata per le ore 19.30, vede i giocatori calabresi dover gestire le assenze dovute a infortuni e alle squalifiche subite dai componenti della squadra. Gestione tecnica e analisi post-partita. La preparazione della squadra si è concentrata sulla ricostituzione del gruppo in meno di quattro giorni dall’ultimo impegno agonistico. Il ritorno in campo contro la formazione campana richiede una risposta tattica immediata per compensare i tasselli mancanti. Per approfondire le dinamiche tecniche e l’andamento della gara, lo Studio giallorosso proporrà un dibattito dedicato alle ore 22.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, sfida Juve Stabia: il puzzle tattico tra infortuni e squalifiche

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