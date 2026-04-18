Juve se Kim fosse meglio di Bremer? I dati del coreano sono sorprendenti

La Juventus sta valutando l'acquisto di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano ex Napoli, attualmente al Bayern Monaco. Il giocatore ha incontrato delle difficoltà a trovare spazio in questa stagione e la società bianconera sta monitorando la sua situazione. Con Bremer già nel reparto difensivo, si discute se le statistiche di Kim possano rappresentare un'alternativa valida o addirittura superiore. La prossima finestra di mercato potrebbe portare sviluppi in questa trattativa.

Per la prossima sessione di mercato la Juve ha messo gli occhi su Kim Min-Jae, difensore ex Napoli, che sta faticando a trovare spazio nel Bayern di Kompany. Il coreano potrebbe far comodo ai bianconeri, soprattutto in caso di partenza di Bremer. E i suoi dati stagionali fanno ben sperare. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, se Kim fosse meglio di Bremer? I dati del coreano sono sorprendenti Notizie correlate Gazzetta: “Kim è il sogno Juve se dovesse andar via Bremer”Tra i nomi del calciomercato della Juventus per la prossima stagione, c’è anche l’ex difensore del Napoli Kim, che ritroverebbe Luciano Spalletti... Leggi anche: Juventus, se parte Bremer l’obbiettivo è Kim Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercato; Vlahovic, l'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambia; Bremer e quell'esultanza fredda dopo il gol al Genoa: dubbi sul futuro in bianconero per la clausola. Juve, se Bremer va via pronto già il suo sostituto: Kim del Bayern MonacoIl futuro della difesa della Juventus potrebbe cambiare radicalmente nella prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, l’eventuale cessione di Gleison Bremer aprirebbe ... it.blastingnews.com Regalo Spalletti: Comolli scatenato, Kim è la priorità - Juventusnews24.com (Instagram Bayern Monaco)Kim alla Juve, l'acquisto del calciatore coreano si può fare solamente a una determinata condizione. Vediamo insieme di cosa si tratta ... juventusnews24.com JUVENTUS: TRE BOMBER NEL MIRINO SE SALTA IL RINNOVO DI VLAHOVIC I NOMI SUL TAVOLO facebook #Nunez alla #Juventus Sarebbe davvero un affare x.com