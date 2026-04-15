Tra i nomi circolati nel calciomercato della Juventus per la prossima stagione figura l’ex difensore del Napoli, Kim. Se dovesse lasciare la squadra partenopea, potrebbe ritrovare l’allenatore con cui ha vinto il suo terzo scudetto. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Kim viene considerato tra i possibili acquisti per rafforzare la linea difensiva della squadra bianconera.

Tra i nomi del calciomercato della Juventus per la prossima stagione, c’è anche l’ex difensore del Napoli Kim, che ritroverebbe Luciano Spalletti dopo la vittoria del terzo scudetto in azzurro. Il centrale non è mai riuscito ad ambientarsi totalmente nel Bayern Monaco e un suo ritorno in Italia non è da escludere. Se Bremer dovesse lasciare la Juve, Kim sarebbe il primo nome su cui si fionderebbero. La Juventus si iscrive nella corsa a Kim. La Gazzetta dello Sport scrive: In difesa la Juventus ha puntato i radar su un “vecchio pallino”, uno dei protagonisti dello scudetto azzurro 2023 dell’allenatore bianconero. Il coreano è il grande sogno in caso di sacrificio di Gleison Bremer, sempre più corteggiato dai club di Premier.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gazzetta: “Kim è il sogno Juve se dovesse andar via Bremer”

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