La Juventus ha annunciato che Kenan Yildiz e Khephren Thuram si sono uniti di nuovo agli allenamenti di gruppo presso il centro sportivo della Continassa. Entrambi i calciatori avevano precedentemente subito infortuni e ora sono disponibili per le prossime partite. La loro presenza rappresenta una possibilità di scelte più ampie per l’allenatore in vista della sfida contro il Bologna, che si terrà nei prossimi giorni.

Kenan Yildiz e Khephren Thuram sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo della Juventus alla Continassa, segnando un importante recupero per la squadra in vista dello scontro imminente contro il Bologna. Il ritorno dei due elementi offensivi arriva in un momento decisivo per le ambizioni bianconere nella lotta per la Champions League. Il recupero fisico di Yildiz e l’impatto tattico per Spalletti. La gestione cautelativa del talento turco ha finalmente dato i suoi frutti. Dopo aver affrontato un’infiammazione al ginocchio che ne ha condizionato le prestazioni nelle ultime settimane, Kenan Yildiz è rientrato nel gruppo principale. L’ultimo episodio critico era avvenuto durante il confronto con l’Atalanta, quando la condizione fisica del giocatore ha costretto Luciano Spalletti a rimuoverlo dal campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, ritorno bomba per il Bologna: Yildiz e Thuram pronti al rientro

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