Continassa Juve | Yildiz e Thuram in gruppo disponibili per il Bologna

Nella sessione di allenamento alla Continassa, i giocatori Yildiz e Thuram si sono uniti al gruppo e sono risultati disponibili per la partita contro il Bologna. La squadra si prepara in vista del prossimo impegno, con attenzione alle condizioni dei giocatori infortunati e alle eventuali decisioni sulla formazione. Non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali su altri aspetti relativi alla rosa o alle condizioni fisiche dei calciatori.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allenamento in mattinata per la Juve. Buone notizie per i bianconeri: Yildiz e Thuram sono rientrati in gruppo. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Adzic: problema alla caviglia. Rientro da valutare. Perin: nessuna lesione dopo il fastidio al polpaccio destro. Rientro da valutare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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