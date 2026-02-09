Isaksen mastica amaro dopo Juve Lazio | La sensazione è quella di aver perso due punti anziché averne guadagnato uno
Il match tra Juventus e Lazio finisce senza vincitori né vinti, ma Anders Isaksen non è soddisfatto. L’attaccante della Lazio dice di sentirsi come se avessero perso due punti, anche se alla fine hanno conquistato un punto importante. L’ambiente si aspetta di più, e le parole di Isaksen lasciano trasparire la delusione per un’occasione sprecata.
Isaksen mastica amaro dopo Juve Lazio: «La sensazione è quella di aver perso due punti». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Il giocatore della Lazio Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la sfida contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RISULTATO – «Siamo delusi perché abbiamo la sensazione di aver perso due punti anziché averne guadagnato uno. Il calcio è questo! La settimana scorsa abbiamo vinto all’ultimo minuto contro il Genoa. Abbiamo giocato contro una grande squadra». SQUADRA – «In campionato non siamo dove vorremmo essere, ci troviamo ancora nella terra di nessuno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
