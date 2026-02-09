Isaksen mastica amaro dopo Juve Lazio | La sensazione è quella di aver perso due punti anziché averne guadagnato uno

Il match tra Juventus e Lazio finisce senza vincitori né vinti, ma Anders Isaksen non è soddisfatto. L’attaccante della Lazio dice di sentirsi come se avessero perso due punti, anche se alla fine hanno conquistato un punto importante. L’ambiente si aspetta di più, e le parole di Isaksen lasciano trasparire la delusione per un’occasione sprecata.

