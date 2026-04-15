Durante la conferenza stampa odierna, Fabregas ha commentato il match tra Como e Inter disputato domenica scorsa. Ha affermato che la difesa della squadra non ha subito confusione e che il pressing è stato efficace. Il centrocampista ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’intensità in campo, senza però entrare nel dettaglio delle strategie adottate durante la partita.

di Stefano Cori Fabregas oggi in conferenza stampa è tornato a parlare di Como-Inter, match giocato la scorsa domenica al Sinigaglia. Cesc Fabregas oggi è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Como, nella quale ha risposto ad alcune domande dei giornalisti riguardanti il match giocato domenica scorsa contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: SULLA DIFESA «Con l’Inter la nostra difesa non è andata in confusione. Se vuoi dopo ti faccio vedere il nostro pressing». PRESSING AL TOP «Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma c’era anche la tensione».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fabregas: «Con l’Inter la nostra difesa non è andata in confusione. Pressing al top»

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