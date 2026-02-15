Juve Monza Primavera 1-1 LIVE | Durmisi risponde a Fogliaro allo scadere INTERVALLO

Domenico Durmisi ha segnato il gol che ha pareggiato il match tra Juve e Monza Primavera, arrivato negli ultimi secondi del primo tempo. La partita si gioca nella 25ª giornata del campionato 202526, e il risultato di 1-1 riflette le occasioni create da entrambe le squadre. Un gol di Fogliaro aveva portato avanti i bianconeri, ma Durmisi ha risposto allo scadere, portando il punteggio in parità.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l’Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 0-1: sintesi e moviola. 42? GOL ANNULLATO GRELAUD – Elimoghale tocca per Grelaud, che non sbaglia in area di rigore ma è tutto fermo per una posizione di fuorigioco. 36? AMMONITO MILIA – Proteste dopo il vantaggio del Monza, primo ammonito del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Monza Primavera 1-1 LIVE: Durmisi risponde a Fogliaro allo scadere INTERVALLO Juve Monza Primavera 0-1 LIVE: Fogliaro porta avanti gli ospiti! Fogliaro ha segnato il gol decisivo che ha portato il Monza Primavera a vincere contro la Juventus. Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Durmisi decide i primi 45? INTERVALLO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: PRIMAVERA 1: MONZA-LECCE 0-2; U20 | Dove vedere Juventus-Monza; Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera; U20 | Dove vedere Juventus-Monza. Juventus-Monza U20 0-1: vantaggio di Fogliaro35' – Rete Monza: Reita si libera bene in area e serve Fogliaro che a due passi dalla porta manda in gol. 31' – Tentativo Monza: palla dalla destra e colpo ... tuttojuve.com Juventus-Monza U20 0-0: traversa di Tiozzo16' – Traversa Juve: Elimoghale serve Tiozzo che con un colpo di testa colpisce il legno lungo. 9' – Ritmi bassi in avvio di gara tra Juventus e Monza. 1' pt ... tuttojuve.com Juve Monza Primavera LIVE Segui qui il match facebook #Juve- #Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera x.com