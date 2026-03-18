Bernardo Silva potrebbe trasferirsi alla Juventus nella prossima stagione, secondo le ultime indiscrezioni. L’interesse dei bianconeri per il centrocampista portoghese si fa sempre più forte e le trattative sono in corso. Il tecnico della squadra ha espresso pubblicamente il desiderio di rafforzare la rosa con giocatori di alto livello. La situazione attende sviluppi nelle prossime settimane.

Bernardo Silva rimane nei radar della Juve in vista della prossima stagione: l’ultimo annuncio fa sognare i tifosi. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, Bernardo Silva rimane sicuramente uno dei calciatori più corteggiati del panorama europeo. La stella portoghese lascerà sicuramente il Manchester City al termine della stagione in corso e a breve potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino. Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it Asta a cui vuole partecipare anche la Juventus come evidenziato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, attraverso il canale “Youtube” di Fabrizio Romano: “ Bernardo Silva ha tantissime soluzioni a disposizione, potrebbe giocare sia in Europa che fuori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bernardo Silva-Juve, c’è la conferma: Spalletti sogna in grande

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