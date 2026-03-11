Juve sogno Bernardo Silva | lascerà il City a parametro zero

La Juventus sta seguendo da vicino Bernardo Silva, trequartista e mediano del Manchester City. Il giocatore, che ha vinto numerosi titoli con il club inglese, potrebbe lasciare il City a parametro zero questa estate. La squadra torinese valuta l’opportunità di ingaggiarlo, mentre Silva è considerato uno dei talenti più richiesti sul mercato. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale.

Torino, 11 marzo 2026 – Il classico sogno di una notte di mezza estate. La Juve è sulle tracce di Bernardo Silva, trequartista-mediano totem del Manchester City di Pep Guardiola che tanti trofei ha alzato in questi anni. Siamo, forse, nel campo delle suggestioni, ma il calciomercato è sempre foriero di sorprese e la Vecchia Signora segue la traccia, soprattutto per l’appetibilità a parametro zero dell’affare. Bernardo Silva è infatti in scadenza e per lui, a 31 anni, potrebbe essere arrivato il momento di un cambio radicale, per una nuova avventura in un altro campionato. Sarà in Italia o altrove? Chissà, nel frattempo Jorge Mendes, il suo agente, è al lavoro per capire quale progetto può essere il più attraente per il futuro di Silva, senza dimenticare, ovviamente, l’aspetto economico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

