Juve sogno Bernardo Silva | maxi offerta per il colpaccio a zero

La Juventus di Luciano Spalletti ha presentato una proposta importante per ottenere Bernardo Silva, uno dei giocatori più desiderati nel mercato internazionale. La società ha messo sul tavolo una maxi offerta per convincere il Manchester City a cedere il centrocampista portoghese a parametro zero. La trattativa è in corso e il club bianconero spera di portare a Torino un colpo di grande impatto.

La Juventus di Luciano Spalletti punta dritta al cuore del mercato internazionale, sognando il colpo dell’anno: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, pilastro del Manchester City di Pep Guardiola, si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno 2026, dopo nove stagioni leggendarie scandite da 18 trofei e numeri da capogiro (76 gol e 77 assist in maglia Citizens ). Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha già rotto gli indugi, iscrivendosi ufficialmente alla corsa per il numero 20 con l’obiettivo di renderlo il fulcro tecnico e carismatico della squadra per la stagione 202627. La strategia della Continassa per superare la concorrenza di colossi come Barcellona, Benfica e le ricche sirene di Arabia Saudita e MLS, si basa sulla stabilità del progetto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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