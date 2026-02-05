Auto e moto scontrati | incidente frontale con fiamme pilota in rianimatoria

Un incidente frontale tra un’auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio a Guagnano. L’impatto ha scatenato un incendio e il pilota della moto è stato ricoverato in rianimazione. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le operazioni sono state complicate dal fuoco e dalla gravità delle ferite. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

**Un violento scontro frontale tra auto e moto ha causato un incendio e ha visto un uomo finire in rianimazione, in pieno pomeriggio di giovedì 5 febbraio, nel territorio di Guagnano.** L'incidente si è verificato lungo la via che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino, un'area trafficata e spesso soggetta a incidenti, e che oggi ha visto un drammatico episodio di urgenza sanitaria. Un 46enne residente a Mesagne, alla guida della propria moto, è stato travolto dall'impatto frontale con un'auto, un'utenza che era stata guidata in modo accidentale da un uomo di Leverano. Il conducente, pur essendo stato accompagnato in ospedale per uno stato d'agità, non ha riportato ferimenti gravi, mentre il ciclista è stato trasportato in condizioni critiche.

