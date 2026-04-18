Judo Italia senza medaglie a Tbilisi nella terza giornata

Durante la terza giornata di gare a Tbilisi, la squadra italiana di judo non è riuscita a conquistare medaglie, con tutti gli atleti eliminati prima dei quarti di finale. La giornata si è conclusa senza podi per l’Italia, lasciando poche speranze di medaglie nelle ultime competizioni in programma. Domani sono previste le ultime opportunità di successo per gli atleti azzurri nel torneo.

Giornata difficile per la squadra italiana: tutti fuori prima dei quarti di finale. Domani le ultime chance. Giornata senza medaglie per l’Italia nella terza giornata del torneo di judo internazionale di Tbilisi. I cinque azzurri impegnati sul tatami georgiano hanno superato quasi tutti il primo incontro, fermandosi però al turno successivo senza riuscire a raggiungere i quarti di finale. Nei -81 kg Antonio Esposito (Fiamme Azzurre) ha battuto l’israeliano Bibitko prima di cedere all’ucraino Svidrak. Stesso percorso per Leonardo Casaglia (Carabinieri), vittorioso contro Vitkauskas ma eliminato dal finlandese Ihanamaki. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata Leggi anche: Europei di Judo a Tbilisi, l’Italia con 15 atleti in gara: obiettivo medaglie Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei judo 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Squadra azzurra a trazione femminile; Europei di Judo a Tbilisi, l’Italia con 15 atleti in gara: obiettivo medaglie; Europei: Odette di bronzo nella prima giornata a Tbilisi!. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it Judo, Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a TbilisiTerza giornata negativa per i colori azzurri agli Europei di judo 2026 di Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana il programma proponeva tre ... oasport.it Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Kara - facebook.com facebook Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com