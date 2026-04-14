Europei di Judo a Tbilisi l’Italia con 15 atleti in gara | obiettivo medaglie
A Tbilisi si disputano i Campionati Europei di Judo, con la presenza di 15 atleti italiani in gara. La competizione si svolge nelle strutture della capitale georgiana, con l’obiettivo di ottenere medaglie. La squadra azzurra si prepara ad affrontare le diverse categorie, mentre gli atleti si concentrano sulle proprie sfide individuali. La manifestazione si inserisce nel calendario internazionale del judo, attirando atleti da vari paesi europei.
Tbilisi – E’ tutto pronto a Tbilisi per i Campionati Europei di Judo. L’Italia si presenta con 15 atleti che puntano al podio. la competizione si svolgerà dal 16 al 19 aprile e all’Olympic Sport Palace. I convocati, le dichiarazioni e il programma – Fonte FIJLKAMfijlkam.it. Donne: Assunta Scutto – 48 kg (Fiamme Gialle), Odette Giuffrida -52 kg (C.S. Esercito), Veronica Toniolo -57 kg (C.S. Esercito), Carlotta Avanzato -63 kg (Fiamme Oro), Irene Pedrotti -70 kg (Fiamme Azzurre), Giorgia Stangherlin -70 kg (C.S. Carabinieri), Alice Bellandi -78 kg (Fiamme Gialle), Asya Tavano +78 kg (Fiamme Azzurre), Erica Simonetti +78 kg (C.S. Esercito). Uomini: Andrea Carlino -60 kg (C.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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