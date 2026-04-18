Judo Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a Tbilisi

Da oasport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, l’Italia non ha ottenuto risultati positivi nelle tre categorie di peso in programma, ovvero -81 kg e -90 kg maschili e -70 kg femminili. La giornata si è conclusa senza medaglie per i rappresentanti italiani, che hanno affrontato le rispettive competizioni senza passare alle fasi successive. La manifestazione si svolge nella capitale georgiana e coinvolge diverse nazioni europee.

Terza giornata negativa per i colori azzurri agli Europei di judo 2026 di Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana il programma proponeva tre categorie di peso: -81 kg e -90 kg maschili, -70 kg femminili. L’Italia ha schierato Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin tra le donne, Leonardo Casaglia e Antonio Esposito nei -81 kg e Kenny Komi Bedel nei -90 kg. Nel settore femminile, Pedrotti e Stangherlin si sono fermate agli ottavi di finale. La prima azzurra citata, dopo aver superato la padrona di casa Nino Gulbani per tre shido, si è arresa alla russa Madina Taimazova. Resta il rammarico per lo yuko prima assegnato e poi cancellato nel Golden Score, quindi attribuito all’avversaria dopo 6’13”.🔗 Leggi su Oasport.it

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