Judo Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a Tbilisi

Nella terza giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, l’Italia non ha ottenuto risultati positivi nelle tre categorie di peso in programma, ovvero -81 kg e -90 kg maschili e -70 kg femminili. La giornata si è conclusa senza medaglie per i rappresentanti italiani, che hanno affrontato le rispettive competizioni senza passare alle fasi successive. La manifestazione si svolge nella capitale georgiana e coinvolge diverse nazioni europee.

Terza giornata negativa per i colori azzurri agli Europei di judo 2026 di Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana il programma proponeva tre categorie di peso: -81 kg e -90 kg maschili, -70 kg femminili. L’Italia ha schierato Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin tra le donne, Leonardo Casaglia e Antonio Esposito nei -81 kg e Kenny Komi Bedel nei -90 kg. Nel settore femminile, Pedrotti e Stangherlin si sono fermate agli ottavi di finale. La prima azzurra citata, dopo aver superato la padrona di casa Nino Gulbani per tre shido, si è arresa alla russa Madina Taimazova. Resta il rammarico per lo yuko prima assegnato e poi cancellato nel Golden Score, quindi attribuito all’avversaria dopo 6’13”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a Tbilisi Notizie correlate Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a... Judo, Odette Giuffrida regala all’Italia la prima medaglia degli Europei! Bronzo di spessore a TbilisiOdette Giuffrida salva almeno parzialmente il bilancio odierno in casa Italia e conquista una preziosa medaglia di bronzo nella categoria fino a 52... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Europei judo 2026 | il sorteggio e i tabelloni degli italiani Percorso insidioso per Bellandi e Scutto; Europei judo 2026 | le speranze di medaglia dell’Italia Squadra azzurra a trazione femminile. Judo Europei: Italia con 18 atleti punta a confermare il suo ruolo a TbilisiGiuffrida in lotta per il bronzo ai Campionati Europei di judo: l'Italia con 18 azzurri a caccia di medaglie a Tbilisi ... it.blastingnews.com Judo, Odette Giuffrida regala all’Italia la prima medaglia degli Europei! Bronzo di spessore a TbilisiOdette Giuffrida salva almeno parzialmente il bilancio odierno in casa Italia e conquista una preziosa medaglia di bronzo nella categoria fino a 52 kg in ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com Un mese ricco di soddisfazioni per la Ryu Judo Vallecamonica: medaglie, qualificazioni e debutti incoraggianti tra marzo e aprile. - facebook.com facebook