Durante i Campionati Europei di judo 2026, che si tengono presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi, un’atleta italiana ha conquistato una medaglia di bronzo nella categoria fino a 52 kg. La premiazione rappresenta il primo riconoscimento del paese in questa edizione della rassegna continentale. La competizione vede atleti provenienti da diverse nazioni impegnati in diverse sfide per ottenere il podio.

Odette Giuffrida salva almeno parzialmente il bilancio odierno in casa Italia e conquista una preziosa medaglia di bronzo nella categoria fino a 52 kg in occasione dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. La squadra azzurra chiude dunque la giornata d’apertura della rassegna continentale con un podio, anche se le aspettative della vigilia erano sicuramente più elevate. A 31 anni la romana si conferma una garanzia per il judo italiano, ottenendo la quinta medaglia individuale della carriera agli Europei assoluti (la terza consecutiva dopo gli argenti delle ultime due edizioni) e dimostrando uno stato di forma davvero incoraggiante in vista della seconda metà dell’anno in cui comincerà ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Odette Giuffrida regala all’Italia la prima medaglia degli Europei! Bronzo di spessore a Tbilisi

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