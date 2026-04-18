Judo Europei | l’Italia sfida il podio tra Pedrotti ed Esposito

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026, le competizioni degli Europei di judo proseguono sul tatami con l’Italia che affronta incontri importanti nelle categorie femminili dei -70 kg e maschili dei -81 e -90 kg. Le sfide coinvolgono gli atleti italiani Pedrotti ed Esposito, che cercano di raggiungere il podio in questa giornata di gare. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di grande attesa e concentrazione.

Le mattine di sabato 18 aprile 2026 si aprono sul tatami degli Europei di judo, con l’Italia impegnata in una sfida tecnica cruciale nelle categorie femminili dei -70 kg e in quelle maschili dei -81 e -90 kg. Le competizioni iniziano ufficialmente alle ore 8.00 con le fasi eliminatorie, mentre il momento decisivo per l’assegnazione delle medaglie è programmato per le ore 14.00 durante il blocco finale. Sfide tecniche e ostacoli nel percorso verso il podio. Il programma della terza giornata vede l’azzurra Pedrotti impegnata in un percorso che, già agli ottavi di finale, la mette di fronte a scontri di alto livello; la sua strada potrebbe incrociare quella di Taimazova o di Polleres.🔗 Leggi su Ameve.eu

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