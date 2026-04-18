Judo Europei | l’Italia sfida il podio tra Pedrotti ed Esposito

Sabato 18 aprile 2026, le competizioni degli Europei di judo proseguono sul tatami con l’Italia che affronta incontri importanti nelle categorie femminili dei -70 kg e maschili dei -81 e -90 kg. Le sfide coinvolgono gli atleti italiani Pedrotti ed Esposito, che cercano di raggiungere il podio in questa giornata di gare. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di grande attesa e concentrazione.

Le mattine di sabato 18 aprile 2026 si aprono sul tatami degli Europei di judo, con l’Italia impegnata in una sfida tecnica cruciale nelle categorie femminili dei -70 kg e in quelle maschili dei -81 e -90 kg. Le competizioni iniziano ufficialmente alle ore 8.00 con le fasi eliminatorie, mentre il momento decisivo per l’assegnazione delle medaglie è programmato per le ore 14.00 durante il blocco finale. Sfide tecniche e ostacoli nel percorso verso il podio. Il programma della terza giornata vede l’azzurra Pedrotti impegnata in un percorso che, già agli ottavi di finale, la mette di fronte a scontri di alto livello; la sua strada potrebbe incrociare quella di Taimazova o di Polleres.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Judo Europei: l’Italia sfida il podio tra Pedrotti ed Esposito Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Leggi anche: Europei di judo, bronzo per Odette Giuffrida: l’azzurra torna sul podio continentale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europeo U23 di judo: Napoli pronta alla sfida, la Campania al centro del progetto federale; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; Judo: Europei al via, Alice Bellandi guida l'Italia. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Proseguono ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, sabato 18 aprile, terza giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurri - x.com DIRETTA LIVE - Seguite con noi la seconda giornata degli Europei di judo: l'Italia schiera quattro outsider, c'è il rientro di Toniolo - facebook.com facebook