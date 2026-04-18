Judo Cresti e le gemelle Nastasi all’European tour di Lignano

A Lignano Sabbiadoro si è disputata l’unica tappa italiana dell’European tour U21 di judo, una serie di competizioni che permette agli atleti di qualificarsi ai campionati europei in programma a fine giugno. La manifestazione ha visto partecipare atleti provenienti da diversi paesi, con diverse categorie di peso e livelli di esperienza. Tra i protagonisti ci sono stati Cresti e le gemelle Nastasi, che hanno preso parte alle gare.

Si è svolta a Lignano Sabbiadoro l’unica tappa italiana dell’ European tour U21 di judo, serie di tornei che porta alla qualificazione ai campionati europei di fine giugno. Il Cus Siena ha schierato tre atleti, Pietro Cresti (fino a 73 kg) e le gemelle Emma e Gaia Nastasi (fino a 52 kg): altissimo il livello della gara, tante le squadre straniere partecipanti, composte dai loro migliori atleti. Pietro Cresti, opposto all’esperto austriaco Gangl, ha disputato un buon incontro, ma in un attimo di disattenzione ha concesso la presa all’avversario, subendone l’attacco e l’immobilizzazione. Per le gemelle un sorteggio decisamente sfavorevole. Emma è stata abbinata all’atleta giapponese spauracchio della categoria; è scesa sul tappeto con coraggio e decisione, ma alla fine si è dovuta arrendere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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