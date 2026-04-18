Judo Arbuzov demolisce Grigalashvili nella finale tra titani agli Europei Vincono anche Maisuradze e Ozbas

Nella giornata conclusiva della terza fase dei Campionati Europei di judo, disputati a Tbilisi, si sono svolte le finali individuali. Tra le categorie in gara, un atleta ha sconfitto il suo avversario nella finale tra i migliori di categoria, mentre altri due judoka hanno conquistato le rispettive medaglie d’oro. L’evento ha visto anche le vittorie di judoka di altre nazionalità, con incontri decisivi e vittorie nette.

Si è appena concluso il Final Block della terza e penultima giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, prima grande rassegna internazionale della stagione in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Nel day-3 del torneo continentale sono stati assegnati tre titoli, con l’Italia che non è riuscita a portare nessun rappresentante nel blocco pomeridiano delle finali. Epilogo amaro per il pubblico di casa nella finalissima dei -81 kg, che ha visto il netto successo del formidabile russo Timur Arbuzov nei confronti del fenomeno georgiano Tito Grigalashvili. Il n.1 del ranking mondiale ha conquistato la...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Arbuzov demolisce Grigalashvili nella finale tra titani agli Europei. Vincono anche Maisuradze e Ozbas Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurriSi apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l’avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo... Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile