LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile

Durante le competizioni dei Campionati Europei di judo 2026, sono stati disputati i primi incontri nelle diverse categorie di peso. La finlandese Salonen, ottava testa di serie nei -57 kg, è stata eliminata dalla russa Galitskaia. Nel turno preliminare dei -73 kg, non sono state registrate sorprese di rilievo. Nel tabellone maschile, Toniolo è passato agli ottavi, mentre Basile è stato eliminato subito dopo il primo turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28 Da segnalare la sconfitta nei -57 kg della finlandese Salonen, ottava testa di serie, contro la russa Galitskaia, mentre non ci sono state grandi sorprese sin qui nel turno preliminare dei -73 kg. 8.26 Adesso ci attende una lunga pausa prima di vedere in azione il prossimo azzurro, che dovrebbe essere Leonardo Valeriani tra otto incontri sul tatami 1. 8.23 Finisce dopo neanche due minuti l’Europeo di Basile, immobilizzato a terra da Gassner per 20? e sconfitto quindi per ippon al turno preliminare nei -73 kg. 8.22 Nel frattempo è già arrivato il momento di Fabio Basile, impegnato sul tatami 2 contro l’austriaco Gassner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: rientri interessanti per Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile. Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia” - x.com La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui https://shorturl.at/WAh9K Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali facebook