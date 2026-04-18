jolo culla il sogno sfida al settimello

Jolo si trova a due punti dal primo posto nel girone A di Promozione, una posizione che consentirebbe di accedere alla categoria superiore. La squadra sta affrontando la sfida contro il Settimello, con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta e mantenere vive le speranze di promozione. La partita rappresenta un momento cruciale per il proseguimento della stagione e il tentativo di raggiungere la posizione desiderata.

Il primo posto del girone A di Promozione, che garantirebbe il salto in Eccellenza, dista adesso solamente due punti. E a fari spenti, ben sapendo che non sarà comunque facile, lo Jolo può e deve provarci anche considerando che la prima della classe (per quanto resti la compagine più qualitativa del lotto) è reduce da prestazioni meno esaltanti del solito. E’ con questo spirito che lo Jolo farà visita al Settimello, nel match valido per il penultimo turno della "regular season" del campionato di Promozione che prende il via domani alle 15:30 a Calenzano. Sulla carta sono gli uomini di mister Luigi Ambrosio a partire con i favori del pronostico: Tomberli e compagni sono secondi con 57 punti, mentre i rivali sono quinti a quota 43.🔗 Leggi su Lanazione.it

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