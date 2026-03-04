Jolo continua il percorso verso il sogno

Jolo sta portando avanti il proprio cammino nel campionato con sei partite ancora da giocare, in cui può conquistare fino a diciotto punti. La squadra si trova a un passo dai playoff, un obiettivo che, pur non essendo ufficialmente annunciato, è il sogno condiviso dai giocatori e dai tifosi. La corsa si sta definendo in modo incerto e tutto rimane aperto.

Sei partite, con diciotto punti virtualmente in palio. Questo è quel che separa ad oggi lo Jolo dai playoff, per un sogno che nessuno indica apertamente ma che tutti stanno coltivando in silenzio. Soprattutto pensando che, un anno fa di questi tempi, il club lottava per un posto negli spareggi-promozione di Prima Categoria e nemmeno allora, seppur reduce da numerosi campionati in categoria chiusi nella parte alta, aveva percorso un cammino così netto come quello di questa stagione. Lo dicono i numeri: la formazione allenata da Luigi Ambrosio è seconda nel girone A di Promozione con 45 punti, nove in meno della Lampo Meridien dell’ex-Viaccia Benesperi che sta avviandosi sempre più verso l’Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jolo, continua il percorso verso il sogno Promozione. Questo Jolo continua a incantare. Risolta anche la pratica SettimelloJOLO 1 SETTIMELLO 0 JOLO: Cuorvo, Melani, Rossi (85’ Menichetti) Massaro, Ferroni, Drovandi, D’Agati, Sforzi (55’ Marchio) Tomberli (75’ Vannini)... Pronostico Stoccarda-Colonia: il sogno Champions continuaStoccarda-Colonia è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,...