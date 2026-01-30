In Thailandia stanno girando il prequel di Rambo, il film cult interpretato da Sylvester Stallone. A sorpresa, Noah Centineo sostituisce Stallone nel ruolo principale. Sono già stati diffusi i primi dettagli e un poster ufficiale, mentre le riprese continuano senza sosta.

Che cosa sappiamo sul prequel del cult bellico interpretato da Sylvester Stallone? Ecco i primi dettagli mentre il film entra in lavorazione. Hanno preso il via in Thailandia le riprese di John Rambo, nuovo sguardo alla saga bellica portata al successo da Sylvester Stallone. Stavolta, al posto del veterano dei Vietnam roso dal dolore e dal disagio al centro della storia vi sarà un giovane John Rambo, che ha il volto del trentenne Noah Centineo, arruolato nei Berretti Verdi e inviato a combattere in Vietnam. La produzione del prequel sulle origini del personaggio è iniziata questa settimana a Bangkok, in Thailandia, con il supporto di Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media e AGBO. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Rambo: il prequel con Noah Centineo in lavorazione in Thailandia, ecco il primo poster

