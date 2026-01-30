John Rambo | Lionsgate avvia la produzione del film sulle origini con Noah Centineo

Lionsgate ha dato il via alle riprese del film che racconta le origini di John Rambo. Noah Centineo interpreta il protagonista, e l’attesa cresce tra i fan dell’action movie. La produzione è partita da poco, e il set si prepara a portare sul grande schermo una nuova avventura del celebre personaggio.

Lionsgate ha ufficialmente annunciato l'inizio delle riprese di John Rambo, l'attesa pellicola che esplorerà le origini di uno dei personaggi più iconici del cinema d'azione. La produzione ha preso il via a Bangkok, in Thailandia, segnando il primo passo concreto verso il racconto degli eventi accaduti anni prima rispetto ai fatti narrati in Rambo ( First Blood ). Il film si pone l'obiettivo di approfondire le radici e le esperienze formative che hanno forgiato la complessità del protagonista, interpretato in questa nuova iterazione da Noah Centineo ( prossimamente in Street Fighter ). Il cast del film prequel si è arricchito di recente con l'ingresso di cinque nuovi interpreti che affiancheranno Centineo.

