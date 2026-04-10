Sale l’incertezza su diesel e kerosene lunedì riunione Commissione Ue

Lunedì si terrà una riunione della Commissione europea dedicata alle questioni legate ai carburanti, in particolare diesel e kerosene. La discussione si concentra sulle sfide attuali che coinvolgono il settore, con un rilievo crescente sulle incertezze riguardo alla disponibilità e alle politiche di approvvigionamento. La situazione si fa più complessa e richiede chiarimenti sulle future misure da adottare a livello comunitario.

Roma, 10 apr. (askanews) – Mentre appare sempre più problematica la situazione dei carburanti per il trasporto aereo, lunedì si riunirà il collegio della Commissione europea, giornata inconsueta per questo genere di incontri, ma diversi eurocommissari in settimana, specialmente quelli economici, saranno impegnati in trasferta a Washington, assieme alla Bce, ai ministri delle Finanze e ai banchieri centrali, per le riunioni primaverili di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale a Washington. E proprio a Washington, lunedì, si terrà un incontro tra la direttrice del Fmi, la bulgara Kristalina Georgieva, il presidente della Banca mondiale, l’indiano Ajay Banga, e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia, il turco Fatih Birol. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Stangata diesel, in Ue sale più della benzina: cause, crisi e rincari Dazi, l’Ue chiede stabilità. Dopo le tariffe di Trump al 15%, ora anche in Usa sale l’incertezzaRoma, 23 febbraio 2026 – Donald Trump tira dritto sui dazi, ma il mercato vede soprattutto incertezza. Temi più discussi: Oro Sale per le Notizie sul Cessate il Fuoco: Breakout a $4.800 Punta a $5.000; La sterlina sale mentre le tensioni in Medio Oriente guidano il sentiment di mercato; OLII VEGETALI-Il palmizio sale sull'incertezza in Medio Oriente e le deboli prospettive dell'offerta; Noleggio auto primo trimestre 2026: quota record al 34%, trainano il breve termine e i brand cinesi. Sale l’incertezza su diesel e kerosene, lunedì riunione Commissione UeRoma, 10 apr. (askanews) – Mentre appare sempre più problematica la situazione dei carburanti per il trasporto aereo, lunedì si riunirà il collegio della Commissione europea, giornata inconsueta per q ... askanews.it L’oro scende mentre l’incertezza sale?Analisi Mercato di riguardo: Euro US Dollar, Gold Spot US Dollar, Gold Futures, 10 Year Treasury Yield. Leggi le analisi di su Investing.com. it.investing.com Non è la classica frittata: MA MOLTO PIU' BUONA!!! 4 UOVA 2/3 ASPARAGI SALE - facebook.com facebook L’insistenza iraniana mentre Vance sale sul volo per Islamabad x.com