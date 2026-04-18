Jeep 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A metà aprile 2026, il mercato delle auto Jeep si aggiorna con alcune novità. La Jeep Avenger 2026 riceve un restyling, mentre la produzione della Renegade termina. La Compass passa a motorizzazioni e-Hybrid e PHEV di nuova generazione. Questi cambiamenti coinvolgono i modelli in listino, con variazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche. La gamma Jeep del 2026 si presenta così con aggiornamenti e modifiche significative rispetto alle versioni precedenti.

Aggiornato 18 aprile 2026: la Jeep Avenger 2026 riceve il restyling. Renegade esce di produzione, Compass passa alle motorizzazioni e-Hybrid e PHEV di nuova generazione. Jeep è il marchio americano iconico del fuoristrada, oggi parte del gruppo Stellantis. In Italia nel 2026 la gamma copre cinque modelli, dal SUV compatto Avenger al grande Grand Cherokee, con una strategia che mixa ibrido mild, plug-in 4xe e 100% elettrico. Ecco il listino completo e quale Jeep conviene scegliere. Tutti i modelli Jeep 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Avenger SUV compatto B 4,08 m 25.200€ Benzina 101 CV, MHEV 110 CV, 4xe 145 CV, e 100% Renegade SUV compatto 4,24 m 35.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Jeep Avenger 2026 Recensione: SUV Lusso, Prestazioni Straordinarie

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