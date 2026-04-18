Javier Bardem | il potere e il caos del capo che vuole tutto sotto controllo

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la serata di sabato 18 aprile 2026, Rai 3 trasmetterà alle 21:25 il film spagnolo Il Capo Perfetto. La pellicola ruota attorno a un personaggio che esercita un controllo totale sul suo ambiente, mostrando le dinamiche di potere e il caos che ne derivano. La narrazione si concentra sulle azioni e le decisioni del protagonista, senza approfondimenti o commenti esterni.

La programmazione televisiva di Rai 3 per la serata di sabato 18 aprile 2026 prevede la messa in onda, alle ore 21:25, della pellicola spagnola Il Capo Perfetto. L'opera, inserita nel prestigioso palinsesto dedicato al grande cinema d'autore, vede come protagonista l'attore Javier Bardem nel ruolo di Blanco, un imprenditore che gestisce una fabbrica di bilance industriali. L'equilibrio precario tra gestione aziendale e interferenze personali Al centro della narrazione si colloca la figura di Bla .🔗 Leggi su Ameve.eu

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