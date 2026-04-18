Jalen Green ha battuto Curry in una partita decisiva, impedendo ai Warriors di qualificarsi ai playoff. I Phoenix e Orlando hanno invece ottenuto la qualificazione, con i Magic che continuano a mostrare solidità. La partita tra Golden State e il team avversario si è conclusa con un risultato netto, lasciando i Warriors fuori dalla post-season. Banchero ha messo in mostra le sue capacità, contribuendo alla qualificazione dei Magic.

Phoenix e Orlando conquistano gli ultimi due posti disponibili per i playoff. Battono Golden State e Charlotte al play-in e guadagnano da ottava testa di serie l’incrocio di primo turno rispettivamente con Oklahoma City e Detroit, le capoclassifica di Ovest ed Est. Jalen Green imperversa, Paolo Banchero mostra i muscoli, Warriors e Hornets finiscono la benzina con la stagione in bilico, nella partita dentro-fuori che contava di più. E vanno in vacanza già in aprile. Non vedere Steph Curry ai playoff è una notizia, oltre che un rammarico. Jalen Green fa il fenomeno. Fa quello che i Suns lo scorso anno si aspettavano da Kevin Durant con cui a fine stagione allora è stato poi scambiato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jalen Green manda in vacanza Curry, Phoenix e Orlando volano ai playoff

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