Nella seconda notte di play-in, i Warriors hanno recuperato uno svantaggio di oltre 20 punti per battere i Clippers, mentre i Sixers hanno vinto contro Orlando grazie a una buona prestazione di Maxey, assicurandosi l’accesso ai playoff. Orlando dovrà affrontare Charlotte in un’ultima partita decisiva.

Seconda notte di play-in: con una grande prova di Maxey, i Sixers si prendono i playoff. Orlando si giocherà tutto con Charlotte. Steph ne mette 35, Golden State sfiderà i Suns per l’ultimo pass playoff a Ovest.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Curry, Horford e Green: rimonta choc dei Warriors sui Clippers. Philly stende Orlando, è ai playoff

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