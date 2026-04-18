Jacqueline Luna Di Giacomo si sfoga | Mi sento incompleta il momento difficile della compagna di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante noto come Ultimo, ha condiviso un messaggio sui social media in cui ha parlato di sentirsi “al rallentatore” e di attraversare un momento di difficoltà emotiva. Ha spiegato di sentirsi “incompleta” e ha descritto come questa sensazione influenzi la sua quotidianità, tra impegni familiari e lavorativi. La donna ha reso pubblica questa parte di sé in un momento di vulnerabilità.

Jacqueline Luna Di Giacomo condivide sui social un momento di profonda fragilità emotiva. La compagna di Ultimo e mamma del piccolo Enea ha confessato di sentirsi "al rallentatore" nonostante gli impegni tra famiglia e lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it ULTIMO E JACQUELINE LUNA DI GIACOMO: CRISI SENTIMENTALE IN CORSO Notizie correlate Jacqueline Luna di Giacomo rompe il silenzio sulla crisi con UltimoJacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio sulla crisi con Ultimo e lo fa in modo molto particolare. Ultimo tradito da Jacqueline Luna Di Giacomo? Indiscrezione clamorosaLa presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è tornata al centro del gossip, senza che i diretti interessati abbiano mai scelto di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Queste sono le 5 tendenze denim che vedremo ovunque questa primavera; Matteo Paolillo, Mare Fuori, Gigi D'Alessio, il triangolo con Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: Fare dei figli oggi è egoismo o speranza?; Perché tutte stanno impazzendo per questo completo virale di Mango (direttamente dagli anni ’90); Torna da Zara il jeans degli anni 2000 che esalta le curve. Jacqueline Luna Di Giacomo si sfoga: Mi sento incompleta, il momento difficile della compagna di UltimoJacqueline Luna Di Giacomo condivide sui social un momento di profonda fragilità emotiva. La compagna di Ultimo e mamma del piccolo Enea ha confessato di sentirsi al rallentatore nonostante gli ... fanpage.it Jacqueline Luna Di Giacomo in crisi: Mi sento incompleta. E svela cosa le succedeJacqueline sta vivendo un lungo periodo di alti e bassi, specialmente in amore. Nell'ultimo anno, infatti, si era parlato di una ipotetica crisi nel suo rapporto con Ultimo e, perfino, di una terza ... today.it