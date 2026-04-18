Jacqueline Luna Di Giacomo si sfoga | Mi sento incompleta il momento difficile della compagna di Ultimo

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante noto come Ultimo, ha condiviso un messaggio sui social media in cui ha parlato di sentirsi “al rallentatore” e di attraversare un momento di difficoltà emotiva. Ha spiegato di sentirsi “incompleta” e ha descritto come questa sensazione influenzi la sua quotidianità, tra impegni familiari e lavorativi. La donna ha reso pubblica questa parte di sé in un momento di vulnerabilità.

Jacqueline Luna Di Giacomo condivide sui social un momento di profonda fragilità emotiva. La compagna di Ultimo e mamma del piccolo Enea ha confessato di sentirsi "al rallentatore" nonostante gli impegni tra famiglia e lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it

ULTIMO E JACQUELINE LUNA DI GIACOMO: CRISI SENTIMENTALE IN CORSO

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