Recenti indiscrezioni riportano una presunta crisi tra il cantante Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La questione ha suscitato interesse tra i media, anche se né il cantante né la sua compagna hanno confermato né commentato le voci. La situazione rimane quindi non ufficiale, lasciando spazio a speculazioni e curiosità tra i fan e gli osservatori.

La presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è tornata al centro del gossip, senza che i diretti interessati abbiano mai scelto di intervenire. Nessuna conferma, nessuna smentita: solo un clima di attesa che ha alimentato ipotesi e ricostruzioni. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione definita “clamorosa” aggiunge un possibile tassello ai motivi del momento difficile. Il retroscena arriva dal giornalista Gabriele Parpiglia e chiama in causa un set cinematografico e una verità che, finora, non sarebbe mai stata raccontata fino in fondo. Belen commuove alle esequie del papà di Stefano De Martino Voci ricorrenti e nessuna presa di posizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ultimo tradito da Jacqueline Luna Di Giacomo? Indiscrezione clamorosa

Leggi anche: Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo: il gesto

Leggi anche: Jacqueline Luna Di Giacomo e le voci di crisi con Ultimo, la foto che risponde ai gossip sulla coppia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CRISI TRA ULTIMO E JACQUELINE LUNA DI GIACOMO: LA VERITÀ

Argomenti discussi: Ultimo e Jacqueline ai ferri corti, lei lo ha tradito con un attore: ecco il nome, scoop rovente; Jacqueline avrebbe tradito Ultimo con Matteo Paolillo, il clamorso retroscena svelato da Parpiglia; Ultimo e Jacqueline Luna si sono lasciati?/ Lo scoop bomba: Lei lo ha tradito con un attore; Ultimo e Jacqueline, amore al capolinea? Tradimento con un attore.

Ultimo tradito da Jacqueline con un attore di Mare Fuori: il gossip bollenteArriva un gossip bollente sulla coppia composta da Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, che avrebbe tradito il cantante con un attore di Mare Fuori. comingsoon.it

Gossip allucinante: Jacqueline avrebbe tradito Ultimo con un attore famosissimo! Ecco chi è (nome shock)Scoppia un gossip a dir poco assurdo: si mormora che Jacqueline Luna Di Giacomo abbia tradito Ultimo con un attore tra i più famosi d'Italia. donnapop.it

#JaquelineLunaDiGiacomo avrebbe tradito #Ultimo con un famoso attore #GabrieleParpiglia lancia lo soop secondo il quale la compagna di Ultimo avrebbe tradito il compagno con l'attore #MatteoPaolillo. Parpiglia racconta, nella sua newsletter, che Jaqueli facebook