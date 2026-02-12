Jacqueline Luna di Giacomo rompe il silenzio sulla crisi con Ultimo
Jacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio sulla crisi con Ultimo. La cantante si esprime per la prima volta dopo le voci di tensioni e malumori con il cantante romano. Lo fa con parole chiare e dirette, senza giri di parole, lasciando intendere che la crisi c’è e che sta affrontando la situazione a modo suo. I fan aspettano di capire come andranno avanti le cose tra i due.
Jacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio sulla crisi con Ultimo e lo fa in modo molto particolare. Dopo settimane di indiscrezioni e gossip su una possibile rottura fra l’attrice e il cantante, arriva un gesto che punta a fare chiarezza. Jacqueline, il gesto per Ultimo dopo i gossip sulla crisi. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile rottura fra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Molti sono infatti convinti che dopo la nascita del piccolo Enea, il figlio della coppia venuto alla luce a New York nel novembre del 2024, Ultimo e Jacqueline si sarebbero allontanati. A causare la crisi sarebbe stato prima il lavoro e lo stress per il tour di Ultimo, poi l’avvicinamento di Jacqueline a Matteo Paolillo, protagonista di Mare Fuori, conosciuto sul set di Io + Te, film in cui la figlia di Heather Parisi ha recitato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Jacqueline Luna
Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo: il gesto
Jacqueline Luna Di Giacomo e le voci di crisi con Ultimo, la foto che risponde ai gossip sulla coppia
Ultime notizie su Jacqueline Luna
Argomenti discussi: Ultimo in crisi con Jacqueline, l'indiscrezione bomba: Lui ha comprato casa a Londra con un amico; Matteo Paolillo, la verità su Jacqueline Luna di Giacomo a Verissimo: Sono innamorato; Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sempre più lontani? Spunta l'indiscrezione su una casa a Londra (comprata da lui); Matteo Paolillo, sta davvero con Jacqueline Luna Di Giacomo (fidanzata di Ultimo)? A Verissimo si racconta da Mare Fuori al nuovo Io+Te.
Ultimo e Jacqueline: l'influencer risponde definitivamente alle voci di crisi in vista di San Valentino: La butto lìTra voci insistenti, indiscrezioni mai confermate e un riferimento a San Valentino alle porte, la figlia di Heather Parisi risponde a chi parla di una crisi tra lei e Ultimo. libero.it
Ultimo e Jacqueline Luna Parisi Di Giacomo: Sveliamo Gossip e Verità!Negli ultimi giorni, la vita privata di Ultimo e Jacqueline Luna Parisi Di Giacomo è diventata oggetto di discussione tra i fan e i media. La coppia, che ha attirato l’attenzione per la loro storia ... notizie.it
Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sempre più lontani Spunta l'indiscrezione su una casa a Londra (comprata da lui) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.