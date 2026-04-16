Nuoto | Barbotti vola nei 200 misti batte Razzetti per un centesimo

Durante i Campionati Italiani di nuoto, Jacopo Barbotti ha vinto la gara dei 200 misti, battendo Alberto Razzetti di appena un centesimo di secondo. La competizione si è svolta in una vasca ufficiale, con i due atleti che hanno concluso la finale in modo molto ravvicinato. La vittoria di Barbotti segna un risultato importante per il suo percorso agonistico in questa specialità.

Jacopo Barbotti ha conquistato il titolo italiano nei 200 misti ai Campionati Nazionali di nuoto, superando Alberto Razzetti per un soffio. Il talento del 2006 ha segnato il tempo di 1:57.75, ottenendo la qualificazione per gli Europei di Parigi e stabilendo un nuovo primato nella categoria cadetti. La rimonta finale che ha ribaltato il podio. Il verdetto è arrivato con una differenza minima, quasi impercettibile nel cronometro. Alberto Razzetti, favorito per l’evento, ha dovuto accettare il secondo posto con un distacco di un centesimo rispetto al nuovo campione, chiudendo in 1:57.76. Nonostante il piazzamento d’argento, il nuotatore delle Fiamme Gialle assicura comunque la propria presenza a Parigi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto: Barbotti vola nei 200 misti, batte Razzetti per un centesimo Notizie correlate Leggi anche: L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti! LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e CerasuoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Tutti gli aggiornamenti L’Italia scopre Jacopo Barbotti ai Campionati Italiani di nuoto: Razzetti battuto di un soffio nei 200 misti!Uno splendido Jacopo Barbotti si aggiudica con 1:57.75 la vittoria dei 200 misti e il pass per gli Europei di Parigi. Sconfitto dunque il favorito Alberto ... oasport.it Il legnanese Jacopo Barbotti campione nazionale nei 200 misti di nuotoCon un tempo di 1.57.75 nei primaverili di nuoto a Riccione in vasca lunga, il nuotatore cresciuto sportivamente a Legnano si è aggiudicato il pass per gli Europei di Parigi ... legnanonews.com