Nel match disputato allo Stadium di Copenaghen, la squadra italiana ha affrontato la Danimarca senza riuscire a trovare la rete. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, con le danesi che hanno difeso con efficacia il loro campo. La sfida, valida per le qualificazioni, ha visto le azzurre impegnate in un tentativo di conquista che si è fermato davanti alla solidità avversaria.

Il Parken Stadium di Copenaghen si è trasformato in un fortino impenetrabile per la Danimarca, dove le azzurre hanno lottato senza successo per un pareggio che sancisce lo 0-0. Nonostante il dominio tecnico e il controllo costante delle azioni di gioco, l’Italia non è riuscita a scardinare la difesa locale, vedendo svanire il sogno del pass diretto ai Mondiali in Brasile proprio nel momento decisivo della sfida. La serata danese è stata segnata da una frustrazione palpabile sul banco di comando. Andrea Soncin, allenatore della Nazionale, ha espresso un forte disappunto subito dopo il fischio finale, sottolineando come il punto ottenuto non sia stato proporzionato alla superiorità mostrata dalle sue calciatrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, muro danese e sogno Brasil 2027: l’assedio finisce in 0-0

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