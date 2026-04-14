Benvenuti alla cronaca in diretta del match tra Italia e Serbia, valido per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027 in Brasile. La partita si gioca questa mattina e vede le azzurre in cerca di una svolta dopo le ultime prestazioni. Seguiremo passo passo gli sviluppi sul campo, aggiornando sui momenti più significativi dell'incontro. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Serbia valido per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Brasile. Le azzurre di Andrea Soncin hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa per il primo posto, unico dei quattro disponibili del girone che vale l’accesso diretto nella competizione internazionale. Nelle prime due partite, le ragazze italiane hanno perso con la Svezia per 0-1 prima, e pareggiato contro la Danimarca con il risultato che è stato bloccato sull’1-1, nonostante l’ottimo match giocato dalle nostre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre spalle al muro, serve cambiare marcia

LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre non possono più sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e...

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La Nazionale italiana femminile si gioca una fetta importante del proprio futuro nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le Azzurre affrontano in trasferta la Serbia in una sfida delicata per restare in corsa nel girone - facebook.com facebook