Italia femminile di hockey straordinaria bronzo ai Mondiali di Budapest | è una medaglia storica

La nazionale italiana di hockey femminile ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Prima Divisione Girone A, che si sono disputati a Budapest. La squadra ha ottenuto il risultato dopo aver superato le avversarie nelle partite disputate durante il torneo. Questa conquista rappresenta un risultato significativo per la nazionale italiana in questa categoria. La competizione si è svolta nel capoluogo ungherese, coinvolgendo diverse squadre internazionali.

Ai Mondiali di Prima Divisione Girone A che si sono svolti a Budapest, la nazionale italiana femminile di hockey ha conquistato la medaglia di bronzo: "Il miglior risultato di sempre in un torneo iridato".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Hockey ghiaccio, Italia travolge la Cina 7-0 ai Mondiali: azzurre in corsa per una storica medagliaPoker di Della Rovere a Budapest: l’Italia chiude con tre vittorie e resta in lotta per il podio nel Gruppo A. Milano Cortina 2026, Mosaner-Constantini in finale per il bronzo. L’Italia Femminile di Hockey ai quartiMilano/Cortina, 9 febbraio 2026 – E’ stata una terza giornata di gare senza medaglie per l’Italia Team, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hockey femminile: secondo successo per l’Italia al Mondiale di Budapest; Hockey, l'Italia di Mazzocchi ai Mondiali: Pronti a stupire; Dopo due giornate l'Italia è sola al comando al Mondiale Femminile di Prima Divisione Gruppo A 2026 di Budapest; Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia batte la Slovacchia 6-4: è in cima alla Division I. Italia femminile di hockey straordinaria, bronzo ai Mondiali di Budapest: è una medaglia storicaAi Mondiali di Prima Divisione Girone A che si sono svolti a Budapest, la nazionale italiana femminile di hockey ha conquistato la medaglia di bronzo ... fanpage.it Italia-Cina oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingVa a concludersi il percorso dell'Italia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest ... oasport.it Ai Mondiali di Prima Divisione Girone A che si sono svolti a Budapest, la nazionale italiana femminile di hockey ha conquistato la medaglia di bronzo: https://fanpa.ge/yCaxY - facebook.com facebook