Hockey ghiaccio Italia travolge la Cina 7-0 ai Mondiali | azzurre in corsa per una storica medaglia

L’Italia di hockey su ghiaccio ha ottenuto una vittoria per 7-0 contro la Cina ai Mondiali a Budapest. La partita ha visto la squadra italiana segnare quattro gol con un singolo giocatore. Con questa vittoria, le azzurre hanno concluso il girone con tre successi e continuano a competere per una medaglia. La competizione si svolge in Ungheria e coinvolge diverse nazioni che cercano di qualificarsi per le fasi successive.

Poker di Della Rovere a Budapest: l’Italia chiude con tre vittorie e resta in lotta per il podio nel Gruppo A. Le azzurre guidate dal ct Alexandre Tremblay restano così in corsa per una storica medaglia nel Gruppo A, risultato che rappresenterebbe il miglior piazzamento di sempre nella competizione iridata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Protagonista assoluta della sfida Kristin Della Rovere, autrice di quattro reti e tre assist, premiata come MVP dell’incontro e migliore giocatrice italiana del torneo.🔗 Leggi su Sportface.it

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