Milano Cortina 2026 Mosaner-Constantini in finale per il bronzo L’Italia Femminile di Hockey ai quarti

La terza giornata di gare a Milano e Cortina si conclude senza medaglie per l’Italia. La squadra italiana di hockey femminile ha passato i quarti di finale ma non è riuscita a qualificarsi per le semifinali. In campo, invece, Mosaner e Constantini sono arrivati in finale per il bronzo nel curling, portando un po’ di speranza e di attesa per le prossime medaglie. La giornata si è chiusa con qualche sorriso ma anche con la consapevolezza che il percorso olimpico è ancora lungo.

MilanoCortina, 9 febbraio 2026 – E' stata una terza giornata di gare senza medaglie per l'Italia Team, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arrivano tuttavia due importanti qualifiche. Nel curling, la squadra del doppio misto composto da Amos Mosaner e Stefania Constantini strappano il pass per la finale di bronzo, a seguito della sconfitta avuta in semifinale con gli Stati Uniti 9-8. Torneranno in gara nella giornata di domani, 10 febbraio, con la Gran Bretagna per il podio. La Nazionale Femminile di Hockey vola ai quarti di finale. A seguito della partita vinta con il Giappone 3-2, le Azzurre hanno ottenuto la storica qualificazione.

