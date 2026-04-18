Italia-Cina oggi Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si chiude il percorso dell’Italia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. La squadra italiana affronta la partita decisiva contro la Cina, con orario, canale televisivo, programma e opzioni di streaming già comunicati. La manifestazione si svolge in Ungheria e vede coinvolte diverse nazionali in questa fase del torneo.

Va a concludersi il percorso dell’Italia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Per la formazione di coach Tremblay siamo di fronte all’ultimo scoglio di un percorso che, ad ogni modo, è stato eccellente. Le nostre portacolori hanno fatto ottime cose ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, replicando nella manifestazione iridata. Rimane, dunque, l’ultimo impegno per le azzurre che si giocherà nella giornata odierna, sabato 18 aprile, alle ore 12.30 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. L’Italia sfida il fanalino di coda Cina per i 3 punti che darebbero la matematica promozione.🔗 Leggi su Oasport.it

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