Italgronda deve vincere E c’è anche il mundialito

Oggi si sono decise alcune partite importanti per il futsal a livello nazionale. La squadra di Prato, il Montebianco, ha affrontato un match decisivo, mentre si sono svolti anche incontri relativi al Mundialito. I risultati di queste gare influenzeranno la classifica e le prossime sfide delle squadre coinvolte. La giornata ha visto confronti tra diverse formazioni pratesi che cercano di consolidare le posizioni in campionato.

Giornata di verdetti per le pratesi del futsal nazionale. Il Montebianco Prato Calcio a 5 si gioca il passaggio al secondo turno dei playoff di serie A2, ma la strada è già stata spianata dal successo colto all’andata sul campo del Modena Cavezzo, dove una settimana fa i biancazzurri di Pullerà si sono imposti per 4-2. Oggi al Pala Kobilica (inizio alle ore 16) basterà dunque controllare il risultato per qualificarsi alla fase successiva. Più impegnativo il compito che attende l’ Italgronda Futsal Prato nel ritorno del primo turno del playout di serie B. Sabato scorso, infatti, la squadra di Calamai è stata sconfitta 5-2 dalla Fermana che oggi ospitano al Pala Keynes (inizio alle ore 16).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Italgronda deve vincere. E c’è anche il mundialito Notizie correlate Leggi anche: Nordio in tv, anche da Floris, per contrastare i sondaggi in calo. Minoli: "Per vincere, deve parlare in tv" Impallomeni: “Il Milan deve vincere, un pari ti manderebbe a +5”L'ex calciatore della Roma, Stefano Impallomeni, è intervenuti ai microfoni di TMW Radio per parlare di Roma-Milan, big match di stasera in programma...