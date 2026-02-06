Il ministro Nordio torna in tv, anche da Floris, per cercare di risollevare i sondaggi in calo. Minoli suggerisce che per vincere serve più presenza televisiva e propone di farlo parlare di più sul piccolo schermo. Nordio si presenta come un politico carismatico e telegenico, e l’idea di vederlo in tv si fa sempre più concreta.

Al ministero della Giustizia studiano i sondaggi. Chiamano Ghisleri, Noto e mettono in agenda un faccia a faccia su La7, a di Martedì. Il duellante del Guardasigilli? Si valutano Gianrico Carofiglio, Pietro Grasso, addirittura Corrado Augias. Carismatico, telegenico. “Sul piccolo schermo ci vuole Nordio”. A suggerirlo a via Arenula, oggi, è persino Giovanni Minoli. “Per vincere il referendum – dice l’inventore di Mixer – occorre andare in televisione. Ma occorre che ad andarci sia lui. Che parli di referendum, ma solo di referendum senza farsi trascinare in altre polemiche da talk-show”. Anchorman Carlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nordio in tv, anche da Floris, per contrastare i sondaggi in calo. Minoli: "Per vincere, deve parlare in tv"

Approfondimenti su Nordio Floris

Ultime notizie su Nordio Floris

Argomenti discussi: Riforma giustizia, Travaglio: Nordio parla già del post referendum e dice che domani servirà anche alla Schlein; La giravolta di Nordio sulla riforma della giustizia e la velocità dei processi; Giustizia, Nordio: Blasfemo sostenere che la riforma mina l'indipendenza della magistratura; nordio - Il Fatto Quotidiano.

Giovanni Floris a DiMartedì confronta i nomi dei padri costituenti con quelli che vogliono modificarla con la #riformagiustizia disegnata da Carlo Nordio e approvata dal governo che sostiene Giorgia Meloni. ANM Associazione Nazionale Magistrati Giusto dire facebook