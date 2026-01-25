Impallomeni | Il Milan deve vincere un pari ti manderebbe a +5

Stefano Impallomeni, ex calciatore della Roma, ha commentato a TMW Radio l'importanza della prossima sfida tra Roma e Milan. Secondo lui, il Milan deve vincere per mantenere un vantaggio di cinque punti in classifica, poiché un pareggio potrebbe compromettere le possibilità di rincorsa. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla posta in gioco di questa partita e sulle strategie delle due squadre.

L'ex calciatore della Roma, Stefano Impallomeni, è intervenuti ai microfoni di TMW Radio per parlare di Roma-Milan, big match di stasera in programma alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico. Impallomeni ha voluto parlare delle rotazioni di Gasperini, per poi spostarsi sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Ha fatto ampie rotazioni Gasperini, quello che non è riuscito con il Torino è riuscito con lo Stoccarda. Se arrivi tra le prime otto, hai un febbraio libero. Se dovesse andare bene con il Milan, la Roma la lancio ancora più in alto. E' uno snodo per la Roma, per scrollarsi di dosso il complesso degli scontri diretti e per capire se può scoprire un'altra via, essere al posto del Milan e avventurarsi in un campionato diverso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

