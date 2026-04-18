In molte nazioni, i servizi segreti sono strumenti al servizio dello Stato, ma in alcuni paesi l’intera struttura statale si è modellata attorno alle agenzie di intelligence. Questo fenomeno si verifica quando le attività di spionaggio e sicurezza sono diventate parte integrante dell’organizzazione politica e amministrativa, influenzando le decisioni e le politiche nazionali. La relazione tra Stato e servizi segreti varia significativamente da un paese all’altro, creando modelli diversi di governance e controllo.

Ci sono Paesi che usano i servizi segreti come uno strumento dello Stato e Paesi nei quali, al contrario, è lo Stato a essersi in parte costruito attorno ai propri servizi. Israele appartiene a questa seconda categoria. Non per una scelta ideologica, ma per una necessità storica, geografica e militare. Nato dentro una frattura irrisolta del Novecento, circondato per decenni da ostilità dichiarate o latenti, sottoposto a guerre convenzionali, infiltrazioni, terrorismo, insurrezioni e minacce esistenziali, I sraele ha elevato l’intelligence a funzione vitale, quasi a sistema nervoso del potere. È in questa cornice che va letto il rapporto tra Mossad, Shin Bet e Aman.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele e l’intelligence permanente: lo Stato che si è costruito attorno alla sicurezza

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