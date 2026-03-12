Filottrano riaperto il percorso attorno al campo sportivo che era stato chiuso per motivi di sicurezza

A Filottrano è stato riaperto il percorso che circonda il campo sportivo comunale, chiuso in precedenza per motivi di sicurezza. Due mesi fa, durante una nevicata, alcune persone sono entrate nel campo per realizzare un pupazzo di neve e scattare fotografie. Questa azione aveva portato alla chiusura del passaggio, che ora è stato ripristinato.

E' stato riaperto il percorso attorno al campo sportivo di Filottrano. "Due mesi fa, durante la nevicata, qualcuno ha pensato di entrare dentro il campo sportivo di proprietà comunale per fare un pupazzo di neve e scattarsi una foto. Una sciocchezza, dirà qualcuno. Io non la penso così perché da queste 'sciocchezze' nasce l'idea sbagliata che a Filottrano tutto sia permesso – dice il sindaco Luca Paolorossi -. E quando qualcuno sfida apertamente le regole, la mia risposta non è fare finta di niente. Per questo ho chiuso l'area e sì, l'ho fatto anche per far capire che certe cose non passano sotto silenzio". Nel frattempo sono state fatte verifiche su responsabilità, sicurezza, assicurazioni e gestione assieme all'Us Filottrano: "Ringrazio tutti per la disponibilità.