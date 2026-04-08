Nel bilancio consolidato 2024-25 di Como, si evidenzia una perdita complessiva di 132 milioni di euro, superiore ai 105 milioni del solo club. La cifra include anche i costi di avviamento di attività collaterali come l’academy e i negozi, che contribuiscono ad aumentare il disavanzo. Gli investimenti degli azionisti, noti come gli Hartono, sono stati fondamentali nella creazione di una rete di attività intorno alla squadra.

La perdita "reale" del Como, inteso come gruppo, nella prima stagione in Serie A non è stata di 105 milioni ma di 132 milioni. È quanto emerge dalla pubblicazione sul sito del bilancio consolidato pro-forma al 30 giugno 2025, redatto per la licenza Uefa. La discrepanza sta nella struttura societaria del gioiello della famiglia indonesiana Hartono, che è molto di più di una squadra di calcio. Con l’avvento nel massimo campionato, infatti, è stato architettato un reticolo di società che rappresentano tutte le estensioni del business lariano: Sent Academy, Sent Property, Sent Retail e Sent Digital. Queste quattro controllate, assieme al... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, la perdita "reale" sale a 132 milioni. Gli Hartono hanno costruito una galassia attorno alla squadra

Suwarso: “Il Como è un business costruito attorno al Lago. Fair Play finanziario, siamo sotto di 75 milioni”Mirwan Suwarso, dopo l’intervista rilasciata ieri a Rivista Undici, ha deciso di parlare anche alla Gazzetta dello Sport.

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