Frane a Isola Farnese borgo isolato a causa del crollo | Sembra di rivivere il lockdown

Da alcuni giorni, Isola Farnese è isolata. Le strade sono bloccate dopo il crollo che ha distrutto alcuni edifici. Le persone non possono uscire o entrare, e non ci sono più farmacie né negozi aperti. I mezzi di soccorso non sono ancora riusciti ad arrivare nel borgo, lasciando la comunità senza assistenza e provata dalla paura della situazione.

Frana a Isola Farnese, montata la scala pedonale di accessoÈ stata montata ed è già percorribile la scala in ferro per il collegamento pedonale al Borgo di Isola Farnese, immediatamente fruibile dagli abitanti. (ANSA) Isola Farnese: montata la scala pedonale di accesso al borgo È stata montata ed è già percorribile la scala in ferro per il collegamento pedonale al Borgo di Isola Farnese, immediatamente fruibile dagli abitanti. L'intervento, realizzato dal Dipartimento Lavori P

