Ischia | al via un piano di investimenti da 460 milioni per la ricostruzione e la sicurezza

Un piano di investimenti da 460 milioni di euro è stato approvato per l’isola di Ischia, con l’obiettivo di finanziare lavori di ricostruzione e migliorare la sicurezza dell’area. I fondi copriranno un arco temporale di tre anni, dal 2027 al 2029, e sono destinati a interventi specifici per ridurre i rischi legati a problemi idrogeologici e rafforzare le strutture dell’isola. La decisione è stata ufficializzata di recente e riguarda diverse aree dell’isola.

Ischia: stanziati 460 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza dell'isola. Fondi garantiti per il triennio 2027-2029 per prevenire rischi idrogeologici. L'isola d'Ischia guarda al futuro con maggiore ottimismo grazie a un massiccio piano di finanziamenti finalizzato a sanare le ferite lasciate dal terremoto del 2017 e dalla tragica frana del 2022. Il governo ha ufficializzato un decreto interministeriale, firmato lo scorso 9 marzo e reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile, che garantisce al territorio campano una copertura economica complessiva di 460 milioni di euro, distribuita nel triennio 2027-2029.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia: al via un piano di investimenti da 460 milioni per la ricostruzione e la sicurezza Notizie correlate Ischia, 460 milioni per la sicurezza: via libera ai fondi fissiIl piano per la messa in sicurezza e il recupero di Ischia riceve un impulso finanziario decisivo con l’assegnazione di 460 milioni di euro per il... Ricostruzione e fiumi, scatta il piano per la sicurezza urbana: sul Montone un cantiere da 2,5 milioniSono 44 gli interventi complessivi sui corsi d’acqua in provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 81 milioni e 850mila euro Sul fiume Savio, nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: PUC a Ischia, i dettagli della convenzione; Giardini la Mortella, Ischia: agli Incontri Musicali di Primavera Trio violino, violoncello e pianoforte dalla Corea del Sud; Finanziata la copertura delle discariche a Lavini e Ischia Podetti e la bonifica delle rogge a Trento nord; Ischia, ecco 460 milioni per la sicurezza del territorio. Benvenuti a via Piano: terra dei fuochi di BaranoSe si guarda la cartina del Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia, Via Piano appare come una macchia verde. È classificata come Zona P.I., che sta per Protezione Integrale. In teoria, qui ... ildispariquotidiano.it Ischia, via libera al piano di ricostruzione: verso il consumo zero di suoloNiente urbanizzazione nelle aree rurali, percorsi di ricollocazione degli abitanti sfollati dall’ambito maggiormente critico e riuso di immobili preesistenti, limitando le nuove costruzioni in ... napoli.repubblica.it Nuvola Tv. . #Ischia - Inaugurazione stadio Rispoli.l facebook