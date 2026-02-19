Ricostruzione e fiumi scatta il piano per la sicurezza urbana | sul Montone un cantiere da 2,5 milioni

Il comune di Cesena ha avviato un progetto di sicurezza urbana dopo il crollo di un ponte sul fiume Montone, causato dalle intense piogge di aprile. La decisione riguarda la ricostruzione del ponte e la sistemazione delle aree circostanti, con un investimento di 2,5 milioni di euro. Contestualmente, sul fiume Savio, si è concluso un intervento da 1,3 milioni di euro per migliorare la capacità di deflusso in vista delle prossime piogge. Gli interventi puntano a prevenire future esondazioni e a rafforzare la protezione del territorio.

Sono 44 gli interventi complessivi sui corsi d’acqua in provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 81 milioni e 850mila euro Sul fiume Savio, nel comune di Cesena, si è appena concluso un cantiere da 1,3 milioni di euro per aumentare la capacità di deflusso dell’acqua. E un altro, analogo, ma dal valore di 2,5 milioni, è in corso sul Montone, nel tratto urbano di Forlì. Sono due tra gli interventi più importanti che stanno interessando il territorio della provincia di Forlì-Cesena. In totale, tra finiti, avviati e progettati, i cantieri in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono 44, per un investimento di quasi 82 milioni di euro, mentre altri sei interventi riguardano i versanti, per 9,5 milioni circa.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Non ci sono bombe, controlli conclusi lungo il Montone: il cantiere di ricostruzione degli argini è nuovamente a pieno regime

Sicurezza dei fiumi e cemento, confronto sul nuovo Piano: "Nessuna guerra tra enti, servono regole certe"Oggi, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di enti e tecnici per discutere sulla sicurezza dei fiumi e l’utilizzo del cemento nelle aree a rischio alluvione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.