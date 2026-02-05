La stagione teatrale al Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga continua con il quarto spettacolo in abbonamento, in programma sabato 7 alle 21. La famiglia Campione torna sul palco tra momenti di ironia e riflessione, attirando l’attenzione del pubblico locale.

Prosegue la stagione teatrale del Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga con il quarto spettacolo in abbonamento, in programma sabato 7, con inizio alle 21.15. Sul palcoscenico arriva ’La famiglia Campione’, uno degli spettacoli più rappresentativi della compagnia Gli Omini, realtà teatrale tra le più apprezzate del panorama contemporaneo italiano per il suo lavoro di ricerca sul linguaggio, sulla comunità e sulle dinamiche sociali. Lo spettacolo nasce da un percorso di osservazione e ascolto della realtà e mette al centro il tema della famiglia, indagata con lo sguardo ironico, affettuoso e al tempo stesso spietato che contraddistingue il lavoro della compagnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La famiglia Campione’ tra ironia e riflessione

