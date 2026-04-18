Iran Trump | Porteremo via l' uranio da Teheran

Venerdì sera in Arizona, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono rimuovere tutto l’uranio dall’Iran. Ha aggiunto che entreranno nel Paese con escavatori per portare via il materiale nucleare. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington e Teheran riguardo ai programmi nucleari e alle sanzioni internazionali. Nessun dettaglio su come verrà attuata questa operazione è stato fornito.