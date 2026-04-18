Iran Trump | Porteremo via l' uranio da Teheran

Da lapresse.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera in Arizona, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono rimuovere tutto l’uranio dall’Iran. Ha aggiunto che entreranno nel Paese con escavatori per portare via il materiale nucleare. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington e Teheran riguardo ai programmi nucleari e alle sanzioni internazionali. Nessun dettaglio su come verrà attuata questa operazione è stato fornito.

In un discorso tenuto in Arizona venerdì sera, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti prenderanno ”tutta la polvere nucleare” dall’Iran entrando nel Paese “con un sacco di escavatori”. Il presidente ha insistito sul fatto che “non verrà scambiato denaro in alcun modo, forma o misura” come parte di un potenziale accordo con Teheran per porre fine alla guerra. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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